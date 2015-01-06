Существует вероятность введения военного положения - эксперт

Такое мнение в эфире телеканала "112 Украина" высказал генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

"Перспектива, на мой взгляд, заключается в том, что если вопрос Минских соглашений не будет продвинут, то возникнет действительно альтернатива введения положения военного положения, хотя это не означает интенсификацию ведения боевых действий до среднего или полномасштабного", - заявил Романенко.

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По мнению военного эксперта, полномасштабные военные действия Украина не готова вести, поэтому украинцев ждет очередная волна мобилизации.

"Происходит интенсивная работа по оснащению вооружением. Примеры представлены лично президентом. Для полномасштабной войны, именно с российскими вооруженными силами, мы пока не готовы. Они этого тоже, видимо, не хотят, потому что большие потери. Ситуация там ухудшается и социальная, и экономическая, и Путин не хочет пойти на ее значительное ухудшение", - отметил он.