Порошенко прибыл на Харьковщину с рабочим визитом

Как сообщил источник в Государственной службе охраны, президентский самолет приземлился в Харьковском аэропорту около 16.45.

По плану, президент должен посетить Военно-медицинский клинический центр Северного региона, где проходят лечение раненные во время АТО бойцы, провести там церемонию награждения.

Читайте такжеХарьков усиливает меры безопасности, железная дорога и мосты взяты под охрану Также глава государства примет участие в совещании с административно-хозяйственным активом Харьковской области, которое пройдет в здании ОГА.

После завершения совещания Порошенко проведет брифинг для прессы.