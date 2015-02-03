Порошенко прибыл на Харьковщину с рабочим визитом
17:04, 03 февраля 2015Политика
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В Харьковскую область с рабочим визитом прибыл Президент Украины Петр Порошенко.
Президент прибыл на Харьковщину / УНИАН
Как сообщил источник в Государственной службе охраны, президентский самолет приземлился в Харьковском аэропорту около 16.45.
По плану, президент должен посетить Военно-медицинский клинический центр Северного региона, где проходят лечение раненные во время АТО бойцы, провести там церемонию награждения.
Читайте такжеХарьков усиливает меры безопасности, железная дорога и мосты взяты под охрану Также глава государства примет участие в совещании с административно-хозяйственным активом Харьковской области, которое пройдет в здании ОГА.
После завершения совещания Порошенко проведет брифинг для прессы.
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