Австрия начала председательствовать в ЕС, Порошенко "сделал свои ставки" на Вену

Петр Порошенко рассчитывает на эффективный вклад Вены в продвижение повестки дня отношений Украина-ЕС во время председательства Австрии в Евросоюзе.

Австрия начала председательствовать в Совете Европейского Союза.

Об этом сообщается на сайте австрийского председательства в ЕС.

"Во время своего председательства Австрия намерена взять на себя связующую роль в Европе и уменьшить возникшую в последнее время напряженность. Нам важно укрепить доверие к ЕС и обеспечить, чтобы Европейский Союз мог выполнять свои большие задания”, - заявил федеральный канцлер Себастьян Курц по случаю вступления Австрии в должность председателя Совета Европейского Союза.

Под девизом "Европа, которая защищает", австрийское правительство сосредоточит свое внимание на следующих областях во время своего председательства: безопасность и борьба с незаконной миграцией, обеспечение процветания и конкурентоспособности через цифровизацию и стабильность в регионе. Последнее также включает поддержку продолжающихся усилий западнобалканских стран по сближению с ЕС.

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Кроме того, Австрия будет выступать за укрепление принципа субсидиарности: Европейский Союз должен сосредоточить свое внимание на крупных вопросах, требующих совместного решения, и сделать шаг назад, когда речь идет о более мелких вопросах, когда государства-члены или регионы имеют больше возможностей для принятия решений.

Отмечается, что после своего председательства в 1998 и 2006 годах Австрия в третий раз вступила на пост председателя Совета Европейского Союза во второй половине 2018 года. За эти полгода страна станет важным хабом в политике ЕС: всего ожидается около 48 тыс. гостей на около 300 мероприятиях. Кроме того, культурная рамочная программа в Брюсселе и Австрии продемонстрирует разнообразие австрийского искусства и культуры на европейском уровне.

Председательство Австрии продлится до 1 января 2019 года, до этого в ЕС председательствовала Болгария.

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает на эффективный вклад Вены в продвижение повестки дня отношений Украина-ЕС во время председательства Австрии в Евросоюзе.

Об этом он напиcал в Facebook.

«Приветствую начало Австрийского председательства в Совете ЕС. В Украине ценят высокий уровень нашего партнерства в деле обеспечения безопасности Европы. Рассчитываем на конструктивный и эффективный вклад Вены в продвижение амбициозной повестки дня отношений Украина-ЕС», - отметил Порошенко.

По его словам, также в Украине надеются на незыблемость единства и солидарности ЕС с Украиной с целью совместного противодействия продолжающейся агрессии Кремля и отстаивания европейских ценностей.