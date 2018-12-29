СМИ узнали, где Порошенко с семьей встретит Новый год

Решение отпраздновать Новый год в Карпатах, а не заграницей Порошенко принял якобы чтобы избежать "залпа критики накануне выборов".

Новогоднюю ночь президент Петр Порошенко с семьей проведет в зимней резиденции "Синегора" в селе Гута Богородчанского района Ивано-Франковской области (60 км от города).

Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на источники на Банковой.

Издание отмечает, что решение отпраздновать Новый год в Карпатах, а не заграницей Порошенко принял якобы чтобы избежать "залпа критики накануне выборов".

Читайте такжеПорошенко с женой заметили в элитном киевском ресторане - отмечали день рождения Луценко (фото, видео)"На территории есть ресторан, канатная дорога и питомник с животными. По некоторым данным, общая площадь всех помещений достигает 5000 кв.м. Напротив резиденции расположен большой пруд с карпами и форелью, там же плавают дикие утки. Отдельно стоит православная часовня. Кстати, возле президентской дачи, в 600 метрах - вертолетная площадка, соединенная с основным зданием мини-автобаном", - пишет издание.

В этой же резиденции любил праздновать Новый год экс-президент страны Виктор Янукович. На ее перестройку он потратил 30 млн грн. Летом 2014-го "Синегору" решили передать народу и открыть для экскурсий.

Напомним, что на прошлый Новый год президент и его гости в течение семи дней и шести ночей отдыхали на Мальдивских островах в пятизвездочном курортном отеле. Во время неафишированного рождественского отдыха на Мальдивах с 1 по 8 января президент Петр Порошенко арендовал отдельный остров.