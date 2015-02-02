Захарченко заявил, что переговоров в Минске не будет, пока Украину на них представляет Кучма

Глава самопровозглашенной "ДНР" Александр Захарченко заявил, что не будет участвовать в переговорах в Минском формате, пока Украину представляет "частное лицо" экс-президент Украины Леонид Кучма, передает ТАСС.

"Экс-президент Украины Леонид Кучма - частное лицо", - подчеркнул он.

Читайте такжеВстреча в Минске сорвалась из-за лидеров боевиков - Кучма

"Пока Украина не назначит официального представителя от Киева, переговоров в минском формате больше не будет", - добавил Захарченко.

Как ранее сообщал УНИАН, 1 февраля участники трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе констатировали срыв переговоров из-за позиции реставрации так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Ранее боевики потребовали пересмотра линии разграничения, зафиксированной в Минских соглашениях. Во время переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске представители группировок «ДНР» и «ЛНР» настаивали, чтобы линией разграничения была линия соприкосновения сторон по состоянию на 31 января.