В МинВОТ объяснили, почему "нет смысла" открывать границу для россиян
22:27, 26 декабря 2018Политика
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Смысла открывать границы для российских гостей нет, считает заместитель руководителя МинВОТ.
Гримчак прокомментировал продление ограничений для россиян на границе / фото facebook.com/pg/DPSUkraine
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак заявил, что не видит смысла в открытии границы для граждан Российской Федерации.
Об этом он заявил в эфире "Прямого".
"Те россияне, которым хватает ума, они планируют переезд из РФ в Украину. А то, что они не приедут и не увидят и не поймут, так они и раньше не понимали. А перебить разговорами телевизор невозможно. Поэтому смысла открывать границы для российских гостей нет", - заявил чиновник.
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