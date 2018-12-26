В МинВОТ объяснили, почему "нет смысла" открывать границу для россиян

Смысла открывать границы для российских гостей нет, считает заместитель руководителя МинВОТ.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак заявил, что не видит смысла в открытии границы для граждан Российской Федерации.

Об этом он заявил в эфире "Прямого".

"Те россияне, которым хватает ума, они планируют переезд из РФ в Украину. А то, что они не приедут и не увидят и не поймут, так они и раньше не понимали. А перебить разговорами телевизор невозможно. Поэтому смысла открывать границы для российских гостей нет", - заявил чиновник.