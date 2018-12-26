Главу НАПК обвинили в попытке скрыть результаты проверок глав НБУ и Бюджетного комитета ВР

Все необходимые документы по Смолию и Павелко давно завизированы руководителями соответствующих подразделений НАПК и готовы к рассмотрению.

Глава НАПК Александр Мангул пытается скрыть результаты проверок председателя НБУ Якова Смолия и председателя Бюджетного комитета ВРУ Андрея Павелко.

Об этом на своей странице в Facebook заявила экс-руководитель Департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни НАПК Анна Соломатина.

"Еще 12 декабря мы с коллегами обнародовали документы, свидетельствующие о завершении НАПК полных проверок деклараций четырех высокопоставленных чиновников. Вопросы по Рафальскому и Геллеру были в ту же пятницу, 14 декабря, рассмотрены на заседании НАПК, и это можно считать нашей маленькой победой. Однако, результаты проверки деклараций нынешнего председателя НБУ Якова Смолия и скандально известного председателя Бюджетного комитета Андрея Павелко, которые осуществляют непосредственное руководство бюджетной и финансовой системой Украины и в отношении которых выявлены наиболее вопиющие коррупционные нарушения, ни 14 декабря 2018, ни 21 декабря 2018 НАПК так и не были рассмотрены", - написала Соломатина.

Она подчеркивает, что все необходимые документы по Смолию и Павелко давно завизированы руководителями соответствующих подразделений НАПК и готовы к рассмотрению, и все желающие могут убедиться и лично ознакомиться с результатами проверок за ссылкой.

"От работников НАПК стало известно, что Александр Мангул лично снял с рассмотрения и исключил эти вопросы с повестки дня заседания НАПК 21 декабря, якобы для дополнительного изучения материалов. На самом же деле, это паническая попытка оттянуть неотвратимое привлечение топ-коррупционеров к ответу!", - отмечает бывший чиновник.

Также она настаивает, что решение по Смолию и Павелко должны быть рассмотрены на заседании НАПК 28 декабря 2018року.