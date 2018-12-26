У Лаврова потребовали "хоть какого-то статуса" для русского языка в Украине

Также спикер МИД России возмутилась тем, что недавно в Верховной Раде состоялся круглый стол, посвященный массовым нарушениям прав коренных народов в Российской Федерации.

Официальный спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова потребовала «хоть какого-то статуса» для русского языка в Украине, потому что на нем разговаривает «большинство».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом она сказала на брифинге в Москве.

«На русском языке говорит большинство страны. На нем говорят руководители городов, представители правительства, журналисты, и не могут ему придать хоть какой-то статус в государстве, чья культура создавалась, в том числе, с использованием этого языка», - считает Захарова.

Читайте такжеУ МИД РФ пригрозили: у россиян "может лопнуть терпение", что приведет к нападению на диппредставительсва Украины

При этом она возмутилась тем, что недавно в Верховной Раде состоялся круглый стол, посвященный массовым нарушениям прав коренных народов в Российской Федерации, в том числе посягательствам на свободу слова, совести, собраний, а также нарушениям прав на обучение на родном языке. «Украинским депутатам больше делать нечего, как обсуждать ситуацию с коренными народами в Российской Федерации», - отметила она.

Также спикер МИД России объявила эту ситуацию «анекдотичной». «По всей видимости, украинские законодатели полагают, что нынешняя политика собственных властей в отношении национальных меньшинств, а она на деле сводится к отказу в осуществлении базовых прав - а именно жить, опираясь на свою культуру, традиции, родной язык - может сойти, видимо, за какой то эталон, поэтому они пытаются научить и другие государства. Видимо, начали с нас, дальше - больше, пойдут и учить другие государства», - рассуждает Захарова.

«Может быть, даже экспортировать свой апробированный опыт подавления этнической идентичности. При этом в очередной раз народные избранники Украины прибегают к грубому искажению действительности, некомпетентным акцентам, спекуляции под предлогом защиты прав коренных народов», - добавила Захарова.

При этом она не уточнила, почему в ситуации, когда в РФ, по данным последней переписи, проживает более 1,8 млн украинцев, в этой стране нет ни одной украинской школы.

Ранее в Министерстве иностранных дел России официально заявили о возможности оккупации регионов Украины, где расположены дипломатические учреждения РФ.