Ярош раскрыл суть создания "параллельного генштаба"

На днях лидер "Правого сектора" и народный депутат Дмитрий Ярош, который сейчас после ранения в зоне АТО лечится в больнице в Днепропетровске, заявил о создании так называемого "параллельного генштаба". В эфире ТСН Ярош пояснил, что именно он имел в виду.

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"Мы не говорили о параллельном генштабе. Мы говорили об определенном оперативном штабе для координации действий в первую очередь добровольческих подразделений. Таких батальонов на фронте около 40. И соответственно обмен разведывательной информацией, координация действий между такими добровольческими подразделениями актуальны. Тем более на волне такой определенной дискредитации добровольческого движения. Для нас это очень-очень важно", - сказал нардеп.

Лидер ПС пояснил, что альтернативный штаб будет сотрудничать с Генеральным штабом ВСУ. "Приехали ко мне в больницу командиры батальонов, мы имели определенный разговор. Решили сделать такой орган, который бы помогал нам вести боевые действия. И соответственно был бы определенной помощью и тому же Генеральному штабу. Потому повторял, повторяю и буду повторять, что на войне атаманщину допускать ни в коем случае нельзя", - подчеркнул он, но уточнил, что разговоры с Генштабом по созданию альтернативной структуры еще не имел.