Покушение на Парубия под Радой организовал первый заместитель госохраны Януковича – Аваков

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков подробно рассказал на своей странице в Фейсбук, где подал справку Департамента уголовного розыска МВД о раскрытии покушения и обнародовал фотографии задержанных.

«24 декабря 2014 года возле гостиницы "Киев" неизвестное лицо с помощью взрывного устройства совершило покушение на убийство заместителя председателя Верховной рады Украины Парубия А.В., в прошлом активного участника революции "Достоинства", коменданта Майдана. После совершения покушения на убийство преступник, пытаясь скрыться с места совершения преступления, при помощи гранаты Ф-1, которую бросил в сторону сотрудников милиции, причинил последним телесные повреждения», - говорится в сообщении.

«Работниками МВД Украины и столичной милиции для раскрытия этого дерзкого преступления была создана усиленная следственно-оперативная группа, привлечены и использованы все оперативные возможности. В результате плодотворной работы милиции была установлена группа лиц, которые организовали и совершили это преступление. В настоящее время можно утверждать, что это не только преступная группа, а террористическая организация», - отмечено в справке.

«Установлено, что заказчиком-организатором покушения на убийство Парубия А.В. является Шуляк С.Н., который во время правления Януковича В.Ф. занимал должности первого заместителя начальника Управления государственной охраны Украины, командующего внутренних войск МВД Украины. Находясь в Российской федерации, объявленный Украиной в розыск, он с февраля 2014 года активно способствовал образованию иностранных диверсионно-террористических групп на территории Луганской и Донецкой областей, а также занимался мобилизацией наемников на территории Ростовской области в России», - подчеркивается в документе Департамента уголовного розыска МВД.

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«30 января этого года в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий было установлено место нахождения и задержан работник Управления государственной охраны Украины гражданин "К", доверенное лицо Шуляка, который лично подбирал участников для выполнения данного преступления и осуществлял контроль и координацию их действий на месте совершения, а также организовывал исчезновение с места происшествия исполнителя преступления. При этом арестованной находился на службе и был старшим смены нарядов Управления государственной службы охраны и непосредственно находился на месте совершения преступления. Также 30 января задержали еще одного участника этой преступной группы гражданина "С", начальника отдела предоставления охранных услуг и сопровождения грузов частной компании (в прошлом проходил службу в 101 отдельной бригаде охраны Генерального штаба Министерства обороны Украины ), который, находясь на месте совершения преступления, выполнял поручения гражданина "К" и передавал его указания исполнителю преступления. В дальнейшем помогал завезти и вывезти исполнителя преступления с территории Украины в Российской Федерации», - отмечается в документе.

Также в нем говорится: «Установлено, что за выполнение данного преступления гражданин "С" получил денежные средства, переданные ему из Российской федерации, которые он в дальнейшем распределил между другими участниками преступной группы. Кроме этого, задержан гражданин Российской Федерации "Г", который с территории России организовал перевозку исполнителя преступления гражданина Российской Федерации. Установлено, что к подбору исполнителя преступления причастен гражданин Российской Федерации "П", который является членом организации под названием "Международная академия казачества", представители которой принимают участие в террористических действиях на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей».

Таким образом, отмечается в справке, что «в настоящее время арестованы три человека, причастные к этому преступлению. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление местонахождения других участников преступления. Вместе с тем, в настоящее время уже можно утверждать, что сотрудниками милиции совместно со Службой безопасности Украины, органами прокуратуры удалось выявить и предупредить деятельность реальной террористической организации, целью которой была дестабилизация ситуации в Киеве».