Боевики и Москва поставили крест на Минских соглашениях – Бильдт
18:02, 01 февраля 2015Политика
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Пророссийские террористы и Россия больше не воспринимают Минские соглашения.
Это стало ясно из доклада ОБСЕ, заявил Бильдт / УНИАН
"Пророссийские сепаратисты больше не воспринимают соглашения, подписанные в Минске. Это стало ясно из вчерашнего доклада ОБСЕ. А за ними - Москва", - написал бывший глава МИД Швеции Карл Бильдт в Twitter.
Russian separatist no longer accept Minsk agreement. Clear from @osce yesterday. And behind them is Moscow. http://t.co/CetyzibiEn
— Carl Bildt (@carlbildt) February 1, 2015
Напомним, ранее участники трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе констатировали срыв переговоров из-за позиции так называемых "ДНР" и "ЛНР". Представители ТКГ призвали стороны, ввиду серьезного ухудшения на местах, к широкому выполнению минских договоренностей.
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