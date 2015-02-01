Боевики и Москва поставили крест на Минских соглашениях – Бильдт

"Пророссийские сепаратисты больше не воспринимают соглашения, подписанные в Минске. Это стало ясно из вчерашнего доклада ОБСЕ. А за ними - Москва", - написал бывший глава МИД Швеции Карл Бильдт в Twitter.

Russian separatist no longer accept Minsk agreement. Clear from @osce yesterday. And behind them is Moscow. http://t.co/CetyzibiEn — Carl Bildt (@carlbildt) February 1, 2015

Напомним, ранее участники трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе констатировали срыв переговоров из-за позиции так называемых "ДНР" и "ЛНР". Представители ТКГ призвали стороны, ввиду серьезного ухудшения на местах, к широкому выполнению минских договоренностей.