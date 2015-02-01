Боевики и Москва поставили крест на Минских соглашениях – Бильдт

18:02, 01 февраля 2015
Политика
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Пророссийские террористы и Россия больше не воспринимают Минские соглашения.

УНИАН

"Пророссийские сепаратисты больше не воспринимают соглашения, подписанные в Минске. Это стало ясно из вчерашнего доклада ОБСЕ. А за ними -  Москва", - написал бывший глава МИД Швеции Карл Бильдт в Twitter.

Напомним, ранее участники трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе констатировали срыв переговоров из-за позиции так называемых "ДНР" и "ЛНР". Представители ТКГ призвали стороны, ввиду серьезного ухудшения на местах, к широкому выполнению минских договоренностей.

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