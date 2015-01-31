Чалый признал, что захват парламента Крыма произошел благодаря "помощи из Москвы"

По его словам, все началось 23 февраля в Севастополе, пишет Крым.Реалии.

«К сожалению, сейчас очень много распространяется неправдивой информации относительно того, что происходило во время революции. Меня глубоко оскорбляет, когда СМИ пишут, якобы все началось 27 февраля, когда было взято здание Верховной рады Крыма. Севастопольское восстание 23 февраля остается почти за кадром», - рассказал Чалый в интервью одному из российских националистических сайтов.

Читайте такжеЛутковская назвала арест Чийгоза "правовым сюрреализмом" и пренебрежением к Конституции«А между тем, мы фактически сами сместили прежнюю власть, и к нам уже 25-го вечером приходили крымчане, которые просили дать им 3-5 автобусов с севастопольцами, говоря так: «Как только в Симферополе увидят людей из Севастополя, мы там всех порвем». Потом, как известно, из этого ничего не вышло. Не получилось у симферопольцев все сделать так, как это произошло в Севастополе. Им нужна была помощь из Москвы», - отметил Чалый.

Напомним, что ранее Игорь Гиркин (Стрелков), гражданин России и один из руководителей, признанного официальным Киевом террористическим, формирование «ДНР» в эфире программы на российском интернет-телеканале «Нейромир-ТВ» признался, что «ополченцы» собирали депутатов Верховной Рады Крыма, «чтобы загнать их в зал» для голосования за скандальные решения. Фрагмент передачи вызвал оживленное обсуждение среди пользователей социальных сетей.

В конце февраля - начале марта 2014 года переброшенные из России и крымских баз Черноморского флота России войска без опознавательных знаков оккупировали Крымский полуостров.

16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя состоялся так называемый референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали это голосование и считают, что Россия аннексировала Крым.

После этого США и Европейский союз ввели ряд экономических санкций в отношении России. Запад продолжает настаивать на том, что Крым является частью Украины.