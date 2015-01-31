Посол США: Украине нужны кардинальные реформы, а не "занавески на окнах поменять"

Если реформы в Украине затормозятся, то власти очень сложно будет рассчитывать на поддержку как со стороны США, так и со стороны Европейского Союза.

Об этом в интервью ZN.UA сказал чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Джеффри Пайетт.

"Перед всеми ними (перед представителями украинской власти – Ред.) стоят огромные вызовы — справиться с унаследованными парадигмами. Вопрос не в том, чтобы занавески на окнах поменять, а в том, чтобы провести кардинальные изменения. Мы очень четко выразили свою позицию: если вы будете проводить серьезные реформы, то Соединенные Штаты будут серьезно вкладываться в ваш успех. Но если реформы затормозятся, то очень сложно рассчитывать на поддержку как со стороны нашего Конгресса, так и со стороны ваших европейских партнеров", - сказал Пайетт.

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"Я в вашем правительстве говорил, что это как в футбольном матче: надо наступательный порыв поддержать и сохранить. Каждые 15 минут матча вам выставляют на табло оценки. И нельзя ссылаться на былые заслуги, заявляя: вот мы в апреле провели образовательную реформу. Реформировать надо очень многое. И здесь есть задачи и для президента, и для председателя Верховной Рады", - отметил посол.

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Также Пайетт сказал, что вызов для Украины в борьбе с коррупцией заключается в том, чтобы атаковать как большую коррупцию, так и коррупцию на нижних уровнях.

По его словам, "большая коррупция" — это то, что происходило во времена Януковича и измерялось миллиардами долларов в энергетическом секторе, вокруг инфраструктурных проектов.

"Никто на самом деле не знает, сколько реально стоило сооружение новых аэропортов и стадионов к Евро-2012 и сколько на самом деле присвоено в ходе их строительства. Но есть и малая коррупция, с которой сталкиваются все в своей повседневной жизни", - отметил посол.

Он убежден, что самую сложную антикоррупционную работу предстоит провести в энергетическом секторе. "Это, очевидно, затронет банковские счета некоторых очень влиятельных людей, но это, опять-таки, подчеркиваю, вопрос национального выживания", - отметил Пайетт.

Отвечая на вопрос, видит ли он разницу между старой и новой властью в вопросе борьбы с коррупцией, Пайетт ответил: "Я вижу колоссальную разницу в словах. Вопрос заключается в том, чтобы реально изменить практику".

"Теперь меня обнадеживает то, что у вас настолько мобилизованное гражданское общество, что оно не позволит власти вести дела так, как это было раньше", - сказал посол.