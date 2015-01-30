Керри едет в Киев
Госсекретарь США посетит Киев в следующий четверг.
Государственный секретарь США Джон Керри посетит 5 февраля Киев и встретится с президентом Петром Порошенко, премьер-министром Арсением Яценюком, министром иностранных дел Павлом Климкиным и членами парламента, сообщили сегодня в Государственном департаменте, сообщает Радио Свобода.
Цель этого визита - подчеркнуть твердую поддержку США Украины и ее народа, говорится в заявлении.
После этого Керри отправится в Мюнхен, где 6-8 февраля примет участие в 51-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.
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Там он выступит вместе с министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и также будет иметь ряд двусторонних и многосторонних встреч, сообщает Госдепартамент.
США выступают как один из главных союзников Украины в ее нынешнем противостоянии агрессии России.
Мюнхенская конференция по вопросам безопасности является одним из главных ежегодных мероприятий в этой области, в ней принимают участие ведущие политики мира.