Керри едет в Киев

Государственный секретарь США Джон Керри посетит 5 февраля Киев и встретится с президентом Петром Порошенко, премьер-министром Арсением Яценюком, министром иностранных дел Павлом Климкиным и членами парламента, сообщили сегодня в Государственном департаменте, сообщает Радио Свобода.

Цель этого визита - подчеркнуть твердую поддержку США Украины и ее народа, говорится в заявлении.

После этого Керри отправится в Мюнхен, где 6-8 февраля примет участие в 51-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

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Там он выступит вместе с министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и также будет иметь ряд двусторонних и многосторонних встреч, сообщает Госдепартамент.

США выступают как один из главных союзников Украины в ее нынешнем противостоянии агрессии России.

Мюнхенская конференция по вопросам безопасности является одним из главных ежегодных мероприятий в этой области, в ней принимают участие ведущие политики мира.