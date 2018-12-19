Бросили своего: консулы РФ отказались забрать тело умершего в украинской тюрьме российского наемника

Ирина Геращенко подчеркнула, что этот наемник мог быть помилован, если бы Россия согласилась произвести обмен задержанных россиян в Украине на украинских политических заключенных.

Консулы Российской Федерации отказались забрать тело российского наемника, который умер в украинской тюрьме после осуждения за совершение преступлений против территориальной целостности и суверенитета Украины.

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Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко в социальной сети Facebook.

"В СМИ идет информация, что в одной из колоний умер российский наемник, который воевал против Украины и был за это осужден. Этот наемник мог быть помилован еще весной и давно уже быть дома, в РФ. Если бы Россия дала ответ на предложение Украины забрать своих 23 осужденных граждан в обмен на украинцев - политзаключенных Кремля", - заявила Геращенко.

"Россия бросила своих граждан. Уже 9 месяцев она отказывается их забирать. Цинизм, но сегодня в Минске даже тело этого умершего наемника захотели забрать представители ОРДЛО, а не консулы РФ, где живут его родственники... Хотя все соответствующие украинские службы сразу проинформировали о смерти гражданина РФ консулов, передали им информацию и предложили немедленно связаться с родными, чтобы забрать тело", - отметила она.

"РФ и сегодня отказалась забирать своих граждан. Отказалась и от живых, и от мертвых, и от пропавших без вести", - отметила Геращенко.