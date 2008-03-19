Яценюк сказал депутатам «приехали!»

Верховная Рада Украины не поддержала в первом чтении проект закона «О всеукраинском референдуме», внесенный народным депутатом Украины Александром ЛАВРИНОВИЧЕМ (фракция Партии регионов). За него проголосовал 221 народный депутат (при необходимых 226 – УНИАН) из 447, зарегистрированных в зале.

Также ВР не поддержала законопроект с аналогичным названием, внесенный народным депутатом Украины Юрием КЛЮЧКОВСКИМ (фракции блока НУ-НС). «За» проголосовали 38 из 447 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Как отметил во время обсуждения А.ЛАВРИНОВИЧ, внесенный им законопроект предусматривает «возможность реализации права граждан и унормирование деятельности органов государственной власти». По его словам, альтернативный законопроект Ю.КЛЮЧКОВСКОГО «предусматривает существенное расширение полномочий Президента Украины вопреки Конституции Украины и решению Конституционного Суда, который постановил, что перечень его полномочий является определенным и расширению не подлежит». На заседании парламента народный депутат Украины Николай КРАВЧЕНКО (фракция КПУ) отметил, что ни один из этих законопроектов в случае принятия как закона «политически не выгоден» Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО. По его словам, если в апреле на саммите в Бухаресте все же будет принято решение о присоединении Украины к Плану действий относительно НАТО, то в такой ситуации Президенту не выгодно существование законодательной базы для проведения референдума, в частности относительно поддержки инициативы по вступлению в НАТО.

Н.КРАВЧЕНКО считает, что даже если бы один из данных законов был принят, В.ЮЩЕНКО не подписал бы его. Он отметил, что отсутствие такого закона дает возможность Президенту Украины отказаться от проведения референдума, ссылаясь на то, что нет современного действенного закона, согласно которому такой референдум можно было бы провести.

После того, как ни один законопроект не набрал необходимого количества голосов, председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК с сарказмом сказал "Приехали!" и объявил перерыв в работе парламента. Народные депутаты продолжа работу в 12:40.