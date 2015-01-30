ЕС должен иметь план действий на случай неэффективности санкций - премьер Польши

Как сообщает РАР, об этом заявила глава правительства Польши Эва Копач сегодня в Париже перед началом переговоров с президентом Франции Франсуа Олландом.

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"Мои разговоры с президентом будут также касаться того, что нам нужно подумать и быть готовыми на случай, если, несмотря на санкции, которые были предложены и рекомендованы главами МИД (государств ЕС вчера на чрезвычайном заседании)... и дальше будет продолжаться дальнейшая эскалация военных действий на востоке Украины", - сказала она.

Копач отметила, что нужно оценить, "на каком этапе и как сильно мы готовы к дальнейшим действиям".

"Как по мне, государства ЕС, в частности, лидеры ЕС, Польша, Франция, Германия, должны дать ответ на вопрос, что (делать) дальше", - сказала глава правительства.