Путин собрал Совбез из-за обострения ситуации на Донбассе

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ и обсудил с ними ситуацию на Востоке Украины.

Об этом сообщает пресс-служба главы РФ. "Состоялся углубленный обмен мнениями в связи с ухудшением ситуации на юго-востоке Украины", - говорится в сообщении.

Читайте такжеТурчинов: Путин и его окружение ответят за действия против Украины на скамье подсудимых

Кроме самого Путина на заседание присутствовали также премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Сергей Нарышкин, секретарь Совбеза Николай Патрушев и его заместитель Рашид Нургалиев. Кроме них также принимали участие в совещании глава МВД РФ Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава ФСБ Александр Бортников, директор СВР Михаил Фрадков и постоянный член СБ РФ Борис Грызлов.

Также во время совещания силовики и президент РФ обсуждали различные "актуальные вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня". Как сообщалось ранее, Путин назвал армию "натовским легионом", который сдерживает Россию. Позже генсек НАТО Йенс Столтенберг опроверг байки российского лидера и добавил, что российская сторона продолжает поставлять боевикам тяжелое вооружение.