Журналисты опубликовали полный текст письма Порошенко Путину

В распоряжении редакции ZN.UA имеется копия письма президента Украины Петра Порошенко своему российскому коллеге Владимиру Путину, датированное 25 января, т.е. написанное спустя 10 дней после письма Путина в адрес Порошенко.

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В письме президент Украины напоминает о приверженности украинской стороны "полному и безоговорочному выполнению Минских договоренностей". Он также напомнил, что во время встречи глав МИД в "нормандском формате" в Берлине 21 января российский министр "С.В.Лавров выразил приверженность российской стороны Минским документам и подчеркнул, что отвод средств поражения калибром свыше 100 мм будет проходить именно от линии соприкосновения, закрепленной в минском Меморандуме от 19 сенября 2014 г.".

"Такой подход может послужить отправной точкой дальнейших результативных шагов по скорейшей де-эскалации ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, начиная с эффективного обеспечения режима немедленного прекращения огня. В этой связи, считаю крайне важным, чтобы в нем было учтено создание демилитаризованных зон, а также отображены четкие шаги по фиксации линии соприкосновения и возвращения сторон на определенные Минским Меморандумом рубежи под постоянным мониторингом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе", - говорится в письме.

Президент Украины отметил, что последние трагические события в Украине, в частности "подтвержденный выводами Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ" обстрел Мариуполя"боевиками из незаконных вооруженных формирований", требуют "безотлагательного осуществления исчерпывающих мер для возобновления режима прекращения огня и начала реализации всех мероприятий, предусмотренных Минскими договоренностями".

Президент Украины также считает целесообразным "уже в самое ближайшее время" провести консультации Трехсторонней контактной группы.

Также Порошенко "пользуясь представившейся возможностью", обратился к Путину "с просьбой об освобождении содержащейся под стражей в Российской Федерации гражданки Украины Надежды Савченко ввиду ухудшения состояния ее здоровья". Правда, в интервью польскому телеканалу TVN-24 П. Порошенко заявил, что в своем письме он "потребовал не только прекращения огня и выполнения Минских договоренностей, но и освобождения Надежды Савченко и всех заложников".

Напомним, что в своем письме к президенту П.Порошенко от 15 января т.г. В.Путин предлагал начать отвод средств поражений калибром свыше 100 мм, исходя из фактического прохождения линии соприкосновения. А на прилагаемой карте сия линия была обозначена как "Линия соприкосновения сторон по состоянию на 19 сентября 2014 г. и 13 января 2015 г.".

Но за время "перемирия", начиная с сентября, силы боевиков значительно продвинулись в западном направлении: по официальным оценкам, боевики захватили более 550 кв.км. территории. Даже еще во время самих переговоров в Минске сепаратисты заняли 28 населенных пунктов. Поэтому линия соприкосновения на 13 января 2015 г. существенно отличается от линии на 19 сентября 2014 г - не в пользу Украины.