Эксперт объяснил, что значит решение Гааги по "оккупационной сволочи" в Крыму

Основные последствия для РФ будут иметь решения Гаагского трибунала, отметил Тарас Чорновил.

То, что Международный суд в Гааге определил аннексию Крыма как «международный военный конфликт» крайне важно для Украины и жителей полуострова.

Такое мнение высказал политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, экс-депутат Тарас Чорновил во время чата на Главреде.

"Дело в том, что в отношении Крыма в Гааге расследуется не дело о вторжении и оккупации, а о нарушении прав человека против крымско-татарского народа, которое квалифицируется как имеющие признаки совершения геноцида. Но в ходе расследования и процесса суд формирует свою позицию по связанным с этим делом фактам. Именно таким образом и была определена юридическая квалификация вторжения на полуостров", – пояснил Чорновил.

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Он напомнил, что Россия сначала долго заявляла, что это "крымская самооборона в форме и с оружием, которые купила в военторге".

"Но потом своих же пропагандистов подвел сам Путин, прямо признал, что "их там было". И была эта оккупационная сволочь еще до так называемого референдума. И медаль с очень интересной датой может быть надлежащим доказательством", – отметил экс-нардеп.

Он считает, что вышеуказанное определение Международного суда ООН в Гааге не стоит переоценивать:

"Оно свидетельствует, что ни у кого уже нет сомнений, что же там произошло. Но именно в этом суде рассматривают только акт геноцида против крымских татар, а не ведение агрессивной и незаконной и необъявленной войны с полным нарушением всех норм международных конвенций. Такие дела рассматривают в другом заведении той же Гааги – в международном трибунале. К сожалению, его время еще не пришло. Но придет, точно придет. И тогда определение, данное международным судом, немножко упростит работу прокурорам".

Что же касается самого рассмотрения нынешнего дела, то определенные правовые последствия все же имеются.

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"Когда происходит международный вооруженный конфликт, и вследствие этого какие-то территории занимает другое государство, то здесь действуют Женевские конвенции, которые, в частности, очень четко определяют правила поведения с населением на оккупированных территориях. Что касается всех жителей Крыма, в том числе и крымских татар, и украинцев, то эти конвенции грубо нарушены во всех их пунктах", – резюмировал Чорновил.

Напомним, в ежегодном докладе Международного уголовного суда (МУС) в Гааге сообщалось, что аннексия и последующая оккупация Крыма и Севастополя Россией в 2014 году является международным военным конфликтом между РФ и Украиной.

Таким образом, МУС подтвердил квалификацию происходящего на полуострове, которая была дана в 2016 году. Соответственно данной оценке к ситуации в Крыму применимо международное гуманитарное право.