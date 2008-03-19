Томенко не будет баллотироваться на мэра Киева

Народный депутат Украины из фракции БЮТ Николай ТОМЕНКО заявляет, что не будет баллотироваться на должность мэра Киева на внеочередных выборах столичной власти.

Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии политика.

«Киев должен исправить свою ошибку и продемонстрировать, что этот город – действительно украинская столица с европейской политической культурой. Это значит, что во время избирательной кампании в Киеве не должна повториться предыдущая история, когда за мелкие взятки или продуктовые наборы киевляне могут променять свою политическую совесть и гражданскую позицию», - считает Н.ТОМЕНКО.

По его мнению, еще большее испытание стоит перед политиками, которые на предыдущих выборах Киевского городского председателя так и не смогли договориться об общих действиях, в результате чего за последние два года Киев погряз в схемах коррупции, злоупотреблений и хаоса.

«Потому для меня как для политика, который последовательно на протяжении двух лет борется за необходимость освобождения Киева от нынешней власти, важно, чтобы мы продемонстрировали консолидацию и общность позиций. Из-за этого я заявляю, что не буду баллотироваться на должность Киевского городского председателя, потому что моя задача - прежде всего завершить работу ВСК по расследованию деятельности киевской власти, что позволило бы не только прекратить, но и вернуть столице незаконно отнятые у киевлян заповедные и природоохранные земли, вернуть в коммунальную собственность предприятия, которые были незаконно присвоены, и сделать все, чтобы нынешние киевские власть предержащие отвечали за свои действия перед законом», - отметил Н.ТОМЕНКО.

Кроме того, по его словам, необходимо сделать все, чтобы в ближайшее время БЮТ, «Наша Украина - Народная самооборона», Блок Кличко и другие политические силы определили общие принципы относительно единого кандидата на должность городского председателя Киева, обнародовали программу его деятельности и представили команду, которая будет ее реализовывать.

«Только тогда действия политиков будут отвечать ожиданиям киевлян и только при таких условиях возможно возвращение в Киев профессиональной и патриотической власти, которая работала бы в интересах украинской столицы», - убежден Н.ТОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 18 марта Верховная Рада назначила внеочередные выборы Киевского городского председателя и Киевского городского совета.

Документом предусмотрено проведение внеочередных выборов в последнее воскресенье после 70-дневного срока с момента вступления в силу данного постановления.