В Украине готовили провокации против Объединительного собора, названо имя митрополита-координатора

В настоящее время нет задержанных, так как не произошло событие преступления.

СБУ допросит настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла, который должен был координировать инспирированную с Россией акцию протеста накануне и во время Объединительного собора украинских православных церквей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко.

«Была задача организовать протесты (в Киево-Печерской лавре - УНИАН) с плакатами, но мы предполагаем, что были еще группы, которые должны были совершить именно преступления по отношению к участникам этих акций», - заявил он.

Кононенко отметил, что в настоящее время нет задержанных, так как не произошло событие преступления.

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По словам заместителя председателя СБУ, митрополит Павел должен был координировать действия протестующих, а не боевиков.

Кононенко добавил, что в настоящее время нет оснований для задержания настоятеля Киево-Печерской лавры и объявления ему подозрения в совершении преступления. «Для подозрения этого мало, но работа в этом плане проводится, и митрополит Павел обязательно будет допрошен в рамках этого уголовного производства», - сказал он.

«Те обыски, те допросы состоялись в рамках конкретных уголовных производств, которые открыты не сегодня и не вчера. Во время всех этих обысков изъяты материалы, свидетельствующие о проведении деятельности, разжигающей межнациональную рознь. Есть все соответствующие доказательства», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября правоохранители провели обыски у настоятеля Киево-Печерской лавры Павла в Бориспольском районе Киевской области. По словам представителя Главного управления Нацполиции в Киевской области Николая Жуковича, изъято все необходимое для дальнейших следственных действий в отношении владыки Павла. Уголовное производство возбуждено по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса (нарушение равноправия граждан в зависимости от расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).