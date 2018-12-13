У Лаврова прокомментировали сообщения о ядерном оружии в Крыму

В 2015 году постпред РФ при НАТО Грушко утверждал, что у России нет ограничений на размещение ядерного оружия в Крыму.

В МИД РФ заявили, что сообщения о ядерном оружии в оккупированном Крыму - это "выброс фейка".

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве сказала официальный спикер МИД России Мария Захаров, комментируя статью еврокомиссара по безопасности Джулиана Кинга в Gurdian о ситуации в Керченском проливе и намерении России ввезти ядерную бомбу в Крым.

"Что касается измышлений про "ядерную бомбу в Крыму", то оставим их на совести Кинга, который, очевидно, переживает свое скорое расставание с ЕС и со своим нынешним постом. Сложно понять, почему у человека этот выброс фейка", - сказала Захарова.

Читайте такжеЭксперт предрек печальную судьбу Крымскому мосту

Как сообщал УНИАН, 15 мая 2015 года постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко заявил, что у России нет ограничений на размещение ядерного оружия в оккупированном Крыму.

"Все, что мы делаем в Крыму, полностью соответствует всем обязательствам РФ по международным договорам. Мы ничего не нарушаем, нет никаких запретов на то, чтобы мы не могли (разместить) определенные системы вооружения", - сказал Грушко, отвечая на вопрос, планирует ли РФ размещать ядерное оружие в Крыму. При этом Грушко проигнорировал вопрос УНИАН, размещено ли ядерное оружие на данный момент на полуострове.

В свою очередь директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов заявлял, что Россия может разместить ядерное оружие в Крыму.