Религиовед о реакции УПЦ МП на Томос: она растоптала все каноны и признала зависимость от Кремля

Эксперт также напомнил, как УПЦ МП призвала молиться за погибших детей в Кемерово, однако не разрешила отпевать крещеного в УПЦ КП мальчика.

Отказавшись признавать решение Вселенского патриархата, УПЦ МП растоптала все каноны и показала, что их политику диктуют из Кремля.

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Об этом в эфире "Прямого" рассказал религиовед, народный депутат от фракции "Народный Фронт" Виктор Еленский.

"Вдруг Московский патриархат объявляет, что все равно не будет их (каноны – ред.) признавать. Даже ценой того, что (УПЦ МП – ред.) станем раскольниками для всего мира. То есть проблема конечно находится в Москве. Москва хочет сохранять этот раскол в Украине, хочет его углублять, хочет его усиливать. При этих условиях, конечно, все зависит от мудрости и, я сказал бы, церковного сознания верующих новосозданной церкви, вернее конституированной, потому что оно (сознание - ред.) никуда не исчезало, и от тех, кто сейчас есть в Московском патриархате. Вселенский патриарх, его богословы очень выпукло объяснили Московскому патриархату, в каком каноническом состоянии он сейчас находится. Московский патриархат, который всегда говорил о каноничности, о канонах и так далее. Сейчас эти каноны просто растоптал и еще раз доказал, что политика, которую он осуществляет в Украине - это политика, которая руководствуется исключительно из Кремля", - рассказал нардеп.

Также он напомнил, как УПЦ МП призвала молиться за погибших детей в Кемерово, однако не разрешила отпевать крещеного в УПЦ КП мальчика.