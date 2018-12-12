НАБУ рассчитывает, что прокуратура будет ходатайствовать об отстранении Насирова

В Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что суд по делу экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, обвиняемого в злоупотреблении властью и служебном подлоге, продолжается. Осталось зачитать еще 380 страниц обвинительного акта.

Национальное антикоррупционное бюро Украины рассчитывает, что Специализированная антикоррупционная прокуратура будет ходатайствовать об отстранении Романа Насирова в случае его восстановления в должности руководителя Государственной фискальной службы.

Об этом говорится в заметке на странице Национального антикоррупционного бюро Украины в Facebook.

"На последнем в этом году заседании по делу об обвинении экс-главы ГФС у судей не осталось времени на зачитывание обвинительного акта. Таким образом, этот год завершается на 394 странице: до конца осталось зачитать еще 380", - говорится в заметке.

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В НАБУ выразили надежду, что этот процесс "наконец, завершится" в следующем году, и суд сможет начать изучение доказательной базы. Следующее судебное заседание состоится в Шевченковском райсуде Киева 10 января 2019 года в 15:20, отмечается в заметке.

"Если же так случится, что вдруг экс-глава ГФС реально восстановится в своей бывшей руководящей должности, НАБУ рассчитывает, что САП будет ходатайствовать о его отстранении в уголовно-правовом порядке, ведь это лицо обвиняется в нанесении многомиллионного ущерба государству", - подчеркнули в Антикоррупционном бюро.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября 2017 года прокуроры САП направили в суд обвинительный акт против Насирова и его подчиненного - руководителя Департамента погашения долга ГФС Владимира Новикова.

Насирову инкриминируются злоупотребление властью или служебным положением и служебный подлог – ст. 364 и 366 Уголовного кодекса Украины, его подчиненному - совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 (виды соучастников), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК.

По версии следствия, Насиров в 2015-2016 годах, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, инициировал необоснованные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям, что нанесло государству ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

Кабинет министров 3 марта 2017 года отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ГФС на время проведения расследования, а 31 января 2018 года освободил от этой должности.

17 января 2018 года в то время министр финансов Александр Данилюк заявил, что Великобритания подтвердила, что Насиров имеет британский паспорт.

11 декабря Окружной административный суд Киева признал противоправным решение, которым Насиров был освобожден от должности главы ГФС.