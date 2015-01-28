Комитет ПАСЕ принял поправку о лишении права голоса делегации РФ до апреля

Об этом на странице в соцсети написал депутат Верховной Рады, делегат в ПАСЕ от Украины Борислав Береза. "Поправка о том, чтобы полномочия российской делегации не восстанавливать до апреля, принята, несмотря на все сопротивление российских делегатов и их сторонников",– написал он.

Информацию об этом подтвердил заместитель главы российской делегации Леонид Слуцкий. По его словам, за эту поправку высказались 35 членов комитета, против - 34, передает "Апостроф".

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Между тем, как сообщил собственному корреспонденту УНИАН источник в украинской делегации, к резолюции о полномочиях российской делегации в ПАСЕ предложены также поправки, предусматривающие освобождение в течение суток украинской летчицы Надежды Савченко, немедленное освобождение Крыма и восстановление его статуса как украинской территории.

Сейчас дебаты относительно поправок продолжаются в мониторинговом комитете, а голосование состоится, ориентировочно, через 2 часа. Украинская делегация называет их достаточно напряженными. По словам источника, дебаты в мониторинговом комитете проходят очень трудно, однако основные требования одобрены комитетом, но впереди еще голосование на пленарном заседании.

По словам источника, украинская делегация потребовала вернуть Надежду Савченко или Украине, или третьей стороне. Кроме того, требуется, чтобы Россия освободила всех пленных и заложников, которые незаконно содержатся на территории РФ, вернула контроль за всей украинской границей украинским пограничникам.

Напомним, российскую делегацию в ПАСЕ 10 апреля 2014 года после аннексии Крыма Россией лишили части полномочий (права выступать и голосовать на заседаниях Ассамблеи, принимать участие в работе руководящих органов, а также в миссиях наблюдателей на выборах).