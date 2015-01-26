Россия не собирается освобождать Савченко и регламент ПАСЕ ей не указ

Об этом заявил глава комитета Госдумы по иностранным делам, руководитель российской делегации в ПАСЕ Алексей Пушков на пресс-конференции в Страсбурге, передает корреспондент Европейской правды.

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Как сообщалось, ранее Бюро ассамблеи приняло решение о том, что на депутата ПАСЕ Надежду Савченко распространяется международный иммунитет, и Россия должна освободить ее, позволив ей участвовать в заседании в Страсбурге. Президент ПАСЕ заявила, что теперь Россия обязана освободить украинского депутата.

"Никто не намерен освобождать Савченко из-за такой трактовки иммунитета ПАСЕ. Я подчеркиваю, речь о трактовке. Мы считаем, что иммунитет предоставляется для осуществления депутатами своих полномочий, а не для того, чтобы сделать его неприкосновенным за преступления, совершенные в прошлом", - прокомментировал требование Страсбурга Алексей Пушков.

Он также отметил, что РФ считает избрание Савченко "действием, направленным во вред России". "Это уже используется и будет использоваться против нас", - добавил он

"Так можно дойти до абсурда, выбирая депутатами тех, кто подозревается в совершении тяжких преступлений", - считает российский депутат.