Экс-глава литовского Сейма: Запад трусит защищать Украину

"Рассуждения на тему, делать ли что-либо - отвратительное поведение. Уже давно все должны были обсудить. И достаточно ли этого, если положение ухудшается или его намеренно ухудшают. Сейчас Россия дурит всех и унижает. А Запад это принимает", – цитирует политика Delfi.lt.

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Ландсбергис возмущен тем, что в ЕС обсуждают "возможные" новые санкции против РФ.

"Во-первых, они должны убрать слово "возможные". Было бы яснее, если бы они сказали: обсудим новые санкции. К сожалению, этой ясности все время нет. Обычно говорят: если русские будут дальше нападать, тогда мы, быть может, что-то предпримем. Но русские все время продолжают нападение. И они очень довольны, что все время только обещают что-то предпринять. Надо понимать, соглашаются с дальнейшим нападением русских на Украину. И обещает продолжать нападение. Ведь через своих марионеток они сказали, что будут захватывать территории, Мариуполь. В конце скажут, что будут атаковать и Киев, а Запад, извините, будет писать в штаны, топтаться на месте", - сказал Ландсбергис.

По его словам, рассуждения на тему, делать ли что-либо Западу - отвратительное поведение.

"Положение ухудшается, это делает Россия, которая напала на Украину, ассоциированное с ЕС государство. ЕС должен себя чувствовать в ответе за нее и защищать, если ее бьют. Но до сих пор не сказали, будем защищать или нет. Трусы", - подчеркнул Ландсбергис.

По его словам, сейчас Россия всех дурачит и унижает.

"И Запад это принимает. Их принимают за дураков, говорят с ними как с дураками, а они кивают головами и даже обсуждают, принимают навязанную им терминологию "сепаратисты". Какие еще сепаратисты, почему они вдруг стали сепаратистами? потому что Янукович сбежал? До этого не было никаких сепаратистов. Сидели по своим углам всем довольные", - заявил экс-глава литовского Сейма.

"Другие люди сменили направление государства и даже могут сладить с коррупцией. Вот что кому-то не понравилось. А Запад пока не демонстрирует ясную позицию. Война есть война. И это уже война лжецов, поскольку воюют и лгут, что не воюют. Если констатировать, что Россия воюет против Украины, надо что-то решить. Или капитулировать. Сейчас Россия увеличивает число провокаций, наращивает конфликт, а другая сторона трясется. если не решаются ответить на это наращивание даже большими санкциями, то это больше чем капитуляция. Это самоубийство Запада", - заявил Ландсбергис.

Отвечая на вопрос, почему СМИ уделяют войне в Украине все меньше внимания, Ландсбергис ответил:

"Лицемерие. Может выйти миллион и сказать: "Я Чарли". А где тот миллион, который выйдет и скажет: "Я детский сад Мариуполя"? Нету. Пусть разваливают этот детский сад, потому что за этим стоит дядя В.Путин, а мы ему кланяемся. Вот и все. то большое лицемерие и слабость духа", - заявил он.