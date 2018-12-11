Консулы рассказали о встрече с 6 пленными моряками "под контролем сотрудников СИЗО"

В общей сложности консулы уже пообщались с 19 содержащимися в СИЗО украинскими моряками.

Консулы Украины в Российской Федерации сегодня посетили еще шестерых украинских военнопленных, содержащихся в следственных изоляторах «Матросская тишина» и «Лефортово» в Москве.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

«Получили уже информацию о сегодняшней встрече. Консулы встретились с шестью нашими военнопленными, встретились там же, в СИЗО «Лефортово». Эта встреча проходила в следственном кабинете. Общаться пришлось в присутствии и под контролем сотрудников СИЗО. Разговор фиксировали на записывающее устройство», - сказал Погорельцев.

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«Состояние здоровья моряков удовлетворительное. Держатся мужественно. В принципе, жалоб на условия содержания или применение к ним какого-то физического воздействия нет. Содержатся в камерах по два человека. Камеры оборудованы достаточно нормально, там холодильник, телевизор. Могут выписывать книги себе - пользоваться библиотекой», - заявил дипломат.

«Конечно, все надеются, что в ближайшее время смогут вернуться на родину. Консулы пытаются поддерживать моряков и, в принципе, доводят официальную позицию страны относительно статуса моряков как военнопленных, о мерах, предпринимаемых руководством страны для их освобождения и возвращения на родину», - заявил Погорельцев.

«Предоставляется квалифицированная юридическая помощь за счет государства. Посольством перечислена единовременная денежная помощь каждому из моряков, правда, моряки, которых сегодня посещали, еще не подтвердили её получения, но получат очевидно в ближайшее время», - добавил он.

Также дипломат уточнил, что завтра, 12 декабря, консулы планируют посетить последних пятерых моряков.

«Надеемся, что встреча состоится. Планируется, что состоится встреча со следующими пятью моряками», - подчеркнул Погорельцев.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.

Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».

7 декабря украинские консулы посетили в СИЗО семерых украинских моряков, а 10 декабря - шестерых.