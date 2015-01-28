Der Spiegel: Меркель и Обама обещают Украине больше кредитов

В статье «Меркель и Обама обещают Украине больше кредитов», опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel, сообщается о том, что после телефонного разговора канцлер Германии Ангела Меркель (ХДС) и президент США Барак Обама пообещали новый пакет помощи для Украины. Оба политика согласились, что финансовая помощь очень важна для экономической стабилизации страны, находящейся в кризисном состоянии, говорится в заявлении Белого дома. Международный валютный фонд должен подготовить новую кредитную помощь.

Меркель и Обама обеспокоены ростом насилия на востоке Украины и материальной поддержкой сепаратистов со стороны России, говорится в заявлении.

За несколько часов до этого, главы государств и правительств ЕС пригрозили России ужесточением санкций. В заявлении, опубликованном Европейским советом в Брюсселе, политики указывают на «постоянную и растущую поддержку», которую Россия предоставляет сепаратистам на востоке страны: «Мы призываем Россию осудить действия сепаратистов и реализовать Минские соглашения».

Новый премьер-министр Греции Алексис Ципрас не согласен с этим утверждением: Его не согласовали с Грецией, и оно не отвечает греческим представлениям. Ципрас отклонил ужесточение санкций.

Европейская комиссия предложила киевской власти предоставить еще 1,8 млрд евро. Деньги будут поступать из бюджета ЕС в виде среднесрочных кредитов. Государства-члены и Европарламент должен утвердить новую помощь.

ЕС в прошлом году уже предоставил Украине 1,36 млрд евро. Последний взнос из этих программ в размере 250 млн евро, по данным Комиссии, может быть выплачен уже весной этого года, при условии, что Украина успешно проведет согласованные политические реформы.