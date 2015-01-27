Климкин считает, что решение конфликта на Донбассе возможно при участии РФ и США

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Климкин заявил, что существует лишь политическое решение конфликта на основе Минских договоренностейи Минского протокола, под которым поставила свою подпись, в том числе, и Российская Федерация.

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"Россия должна быть внутри процесса и быть частью решения проблемы", – подчеркнул Климкин.

"С другой стороны, мы не исключаем и стремимся расширить формат переговоров с привлечением США", – отметил глава МИД.