Климкин считает, что решение конфликта на Донбассе возможно при участии РФ и США
03:52, 27 января 2015Политика
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Глава МИД Украины Павел Климкин в ходе встречи украинского руководства с иностранными послами заявил о том, что Россия должна активно участвовать в урегулировании кризиса на Донбассе, а также о стремлении расширить формат переговоров, подключив к ним США.
Климкин считает, что решение конфликта на Донбассе возможно при участии РФ и США / УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Климкин заявил, что существует лишь политическое решение конфликта на основе Минских договоренностейи Минского протокола, под которым поставила свою подпись, в том числе, и Российская Федерация.
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"Россия должна быть внутри процесса и быть частью решения проблемы", – подчеркнул Климкин.
"С другой стороны, мы не исключаем и стремимся расширить формат переговоров с привлечением США", – отметил глава МИД.
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