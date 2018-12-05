Верховная Рада в ближайшие дни не будет иметь права рассматривать законопроекты "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" - НАПК

Антикоррупционная экспертиза не требует спешки, но она будет проведена в максимально быстрые сроки и вынесена на заседание НАПК.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) письмом от 5 декабря сообщило председателю Верховной Рады Андрею Парубию о том, что начало процедуру проведения антикоррупционной экспертизы законопроектов №9055 и №9055-1 "Об адвокатуре и адвокатской деятельности".

Об этом сообщил член НАПК Александр Серегин. "Во исполнение закона, действительно НАПК сообщило о начале проведения антикоррупционной экспертизы двух законопроектов №9055, внесенный президентом Украины и №9055-1, внесенный народным депутатом Писаренко. Национальное агентство сообщило председателю комитета по вопросам правовой политики и правосудия, а также написало письмо главе Верховной Рады о том, что такое сообщение направлено главе комитета", - сказал он.

По его словам, антикоррупционная экспертиза не требует спешки, но она будет проведена в максимально быстрые сроки и вынесена на заседание НАПК.

Он сообщил, что обязанность НАПК состоит в том, чтобы проинформировать главу профильного комитета о проведении такой экспертизы, а дальше все зависит от парламента.

"Но, начало проведения экспертизы согласно ст. 55 закона "О предотвращении коррупции" является основанием для приостановления на срок до 10 дней соответствующего законотворческого процесса", - подчеркнул Серегин.

Член НАПК добавил, что антикоррупционная экспертиза законопроектов об адвокатуре была начата по инициативе Нацагентства, но в орган по этому поводу также обращались ряд народных депутатов.

Напомним, согласно п. 5 ст. 55 закона "О предотвращении коррупции" Национальное агентство может проводить по собственной инициативе антикоррупционную экспертизу проектов нормативно-правовых актов, вносимых на рассмотрение Верховной Рады или Кабинета Министров.

Согласно указанному закону, Национальное агентство информирует соответствующий комитет Верховной Рады или Кабинет Министров о проведении антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта.

Осуществления такой экспертизы является основанием для приостановления процедуры рассмотрения или принятия нормативного правового акта, но на срок не более десяти дней.

Как сообщалось, 10 депутатов просят Парубия не включать президентский законопроект об адвокатуре в повестку дня из-за того, что он содержит множество коррупционных рисков.