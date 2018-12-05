Решение о продлении военного положения будет зависеть от действий России - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что также можно рассматривать вопрос о досрочном прекращении военного положения в случае нормализации ситуации.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что принятие решения о продлении действия правового режима военного положения будет зависеть от действий России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сказал во время встречи с представителями региональных СМИ сегодня в Киеве.

Читайте такжеВыборы 23 декабря в ОТГ невозможно провести в 10 областях из-за военного положения

"Я думаю, что продление/непродоление (военного положения) зависит только от действий России. Если мы не будем чувствовать никаких угроз, то никаких оснований для продления военного положения нет. Также, если ситуация нормализуется, можно рассматривать и досрочное его прекращение", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, с 26 ноября на 30 суток введено военное положение в 10 областях Украины, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.