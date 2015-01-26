Le Figaro: международное сообщество предостерегает Россию

В статье под названием «Международное сообщество предостерегает Россию», опубликованной во французской газете Le Figaro, говорится, что мирные соглашения, как оказалось, абсолютно не действуют в Украине. В субботу 30 человек были убиты во время обстрела Мариуполя, в котором обвиняют пророссийских сепаратистов. Этот портовый город, который имеет стратегическое значение раньше оставался в стороне от боевых действий между правительственными войсками и повстанцами. Наблюдатели от ОБСЕ, которые находились на месте событий, в субботу пришли к выводу, что обстрел проводился с позиций, подконтрольных повстанцам, ракеты упали на расстоянии 400 м от контрольно-пропускного пункта украинской армии. На следующий день после этой атаки последовали обвинения со стороны западных лидеров и дипломатических организаций.

Единодушное осуждение

Франсуа Олланд встретился в воскресенье сначала с президентом Украины Петром Порошенко, а затем с председателем Европейского совета Дональдом Туском, после чего заявил о том, что он «сильно обеспокоен резким ухудшением ситуации в Украине, особенно последними драматическими событиями в Мариуполе». Президент Франции также встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник вечером и с канцлером Германии Ангелой Меркель. Он намерен вместе с ними «найти решение, которое позволило бы улучшить ситуацию и быстро найти политическое решение».

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун «решительно осудил» бомбардировки, как и ОБСЕ и НАТО, осудившие воинственные заявления пророссийских сепаратистов. «Ракеты, по-видимому, направляли вслепую на мирные районы города, что является нарушением международного гуманитарного права», – сказал лидер ООН. Пан Ги Мун также осудил «одностороннее расторжение соглашения о прекращении огня лидерами сепаратистов, особенно их провокационные заявления о том, что они хотят завоевать большую часть территории (восточной Украины), несмотря на их обязательства, которые они согласились взять на себя в рамках минских соглашений».

На пресс-конференции в Нью-Дели президент США Барак Обама заявил, что он «очень обеспокоен» последними случаями нарушений режима прекращения огня в Украине. Госсекретарь США Джон Керри призвал Москву «немедленно перестать» поддерживать сепаратистов, в то время как вице-президент Джо Байден встретился в субботу с президентом Украины, и оба они обвинили Россию в том, что она не выполняет условий Минского соглашения, подписанного в сентябре.

Папа Римский Франциск сказал, что он «глубоко обеспокоен» ухудшением ситуации в Украине, и призвал к «возобновлению диалога и к окончанию военных действий».

Другие страны, такие как Германия и Польша, также осудили атаки и несоблюдение режима прекращения огня со стороны России. Секретарь СНБО, в свою очередь, сказал, что президент России Владимир Путин «лично несет ответственность» за эскалацию конфликта.

Предупреждения для России

Несколько дипломатических представителей пригрозили России санкциями. Соединенные Штаты потребовали от Москвы, через Джона Керри, «закрыть границу с Украиной и забрать свое оружие, военных и перестать оказывать финансовую поддержку». «В противном случае, международное давление на Россию и ее посредников, в частности со стороны США, будет только увеличиваться», – предупредил глава американской дипломатии. Барак Обама еще раз повторил это предостережение в воскресенье. «Я всегда четко говорил о том, что наше участие в военном конфликте с Россией не будет эффективным», – подчеркнул он. Вместо этого, Соединенные Штаты будут сохранять «экономическое давление» и «дипломатическую изоляцию».

Канцлер Германии Ангела Меркель в воскресенье призвала президента России Владимира Путина «оказать давление на сепаратистов» в восточной Украине. Со своей стороны, Латвия, которая сейчас главенствует в ЕС, призвала к новым санкциям против России, которая «несет полную ответственность за атаку сепаратистов на Мариуполь», о чем в твиттере написал глава латышского МИД.

Президент Украины Петр Порошенко заявил в воскресенье, что альтернативы мирному соглашению, подписанному в сентябре пророссийскими сепаратистами, нет. «Украина выступает за мирное решение конфликта. Мы не видим никакой альтернативы Минским соглашениям», – сказал он во время заседания Совета национальной безопасности и обороны, созванного в срочном порядке для того, чтобы подготовить военный ответ на действия повстанцев.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини также объявила в воскресенье о том, что пройдет чрезвычайная встреча глав МИД ЕС в четверг.

Кремль обвиняет Киев

В субботу сепаратисты объявили о начале наступления на Мариуполь. Глава МИД России Сергей Лавров, однако, заявил, что насилие последних дней было вызвано «постоянными» атаками украинской армии на населенные пункты, что является грубым нарушением минских договоренностей.

В субботу Россия также заблокировала заявление Совета Безопасности Организации Объединенных Наций о руководителе украинских повстанцев-сепаратистов, осуждающее недавнюю вспышку насилия, которая унесла жизни десятков людей в Донбассе. Коммюнике Совета Безопасности требуют единогласного решения всех 15 членов, что означает, что Россия, как постоянный член, может заблокировать решение. «Россия заблокировала заявление Совета Безопасности, отказавшись включить в него недавние провокационные заявления сепаратистов», – сказал дипломат на условиях анонимности.