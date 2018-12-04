НАТО никогда не признает незаконную аннексию Крыма со стороны РФ - Столтенберг

Альянс поддерживает территориальную целостность Украины и никогда не примет и не признает незаконную аннексию Крыма.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО никогда не признает незаконную аннексию Крыма со стороны РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран-членов и министров иностранных дел Украины и Грузии.

Столтенберг отметил, что во время встречи обсуждалась ситуация в Черноморском регионе, нарушение Россией суверенитета Украины и Грузии.

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«Четыре года назад Россия незаконно аннексировала Крым, сейчас она пытается использовать Крым для расширения своего влияния и контроля над Азовским морем», - подчеркнул он.

«Мы призываем Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли, которые она захватила. Россия должна обеспечить свободу навигации и беспрепятственный доступ в украинские порты», - добавил генсек.

«Мы поддерживаем территориальную целостность Украины, и мы никогда не примем и не признаем незаконную аннексию Крыма», - заверил Столтенберг.

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что Украина как суверенное государство имеет полное право вводить военное положение, в Североатлантическом альянсе понимают ситуацию, которая к этому подтолкнула.