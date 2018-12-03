В МИД отреагировали на "российский" Севастополь в Книге рекордов Гиннеса

Регистраторы рекордов записали Севастополь, в котором был зафиксирован мировой рекорд по балансировке предметов, как город, расположенный на территории РФ.

В Министерстве иностранных дел Украины требуют исправления в Книге рекордов Гиннесса обозначения оккупированного Севастополя как российского города.

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко в микроблоге Twitter.

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«Работаем над исправлением неправильного обозначения временно оккупированного г. Севастополь в Книге рекордов Гиннесса. Крым - это Украина. Рекорды должны быть честными», - говорится в сообщении.

Согласно информации на сайте Книги рекордов Гиннесса, в Севастополе зарегистрировали мировой рекорд по балансировке предметов гражданина Беларуси Александра Бендикова, который удержал на одном гвозде еще 349 гвоздей.

В сертификате рекорда городом, где он был установлен, указано «Sevastopol. Russian Federation».