Совет коалиции ВР соберется завтра утром - депутат

Сегодня проходят рабочие совещания, Совет коалиции соберется в понедельник в 9.30 утра, заявил председатель фракции «Объединения «Самопомич» Олег Березюк по итогам закрытого заседания фракции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фракции партии «Самопомич», Березюк подчеркнул: «Украина оказалась в центре геополитического противостояния. Против Украины развернута война с участием регулярных войск РФ. Сложилась катастрофическая ситуация с управления военной операцией и обеспечением войска. В Украине существует реальная угроза диверсионных атак в городах, вне зоны АТО, включая столицу Украины. И эта ситуация требует скоординированных действий от всех институтов государственной власти. Как известно, состоялось заседание СНБО, наша фракция вместе с депутатами-военными обсудила алгоритм необходимых действий. В ближайшее время они будут вынесены на Совет коалиции для формирования повестки дня внеочередного заседания парламента».

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«По мнению нашей фракции есть несколько блоков вопросов, в которых нужно действовать: первое - это кадровые вопросы в Минобороны, Генштабе, СБУ и ГПУ, а также в близких к зоне АТО областях. Второе - работа на дипломатическом уровне, ведь мир через агрессивную российскую пропаганду до сих пор воспринимает события в Украине как гражданский конфликт, а не внешнюю агрессию России против Украины. И третье - решение оперативных вопросов по обеспечению армии вооружением, медицинской поддержки военных, и проверка готовности служб ликвидации чрезвычайных ситуаций в городах, вне зоны АТО, в частности в столице», - отмечают в «Самопомочи».

Что касается возможности введения военного положения, Березюк отметил, что для такого шага целесообразно было бы сначала внести ряд правок в существующие законы в военной сфере и осуществить адекватные шаги в дипломатической и экономической плоскостях.