Порошенко отверг обвинения Путина в провоцировании ситуации в Керченском проливе

Президент Петр Порошенко отметил, что сейчас на кону стоят суверенитет и территориальная целостность Украины.

Президент Украины Петр Порошенко отверг обвинения президента РФ Владимира Путина в провоцировании ситуации в Азовском море, в результате которой РФ захватила в плен украинских военных моряков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, об этом он сказал в интервью итальянской ежедневной газете Corriere della Sera, комментируя по просьбе издания заявление Путина, который назвал украинскую сторону и лично главу Украинского государства виновными в провоцировании инцидента на море для отвлечения внимания украинцев от падения популярности президента и переноса даты президентских выборов.

«Не существует никаких доказательств того, что это моя попытка намеренно спровоцировать кризис для влияния на избирательный процесс. Здесь совсем не стоит вопрос моей популярности накануне голосования. К сожалению, в настоящее время на кону суверенитет и территориальная целостность Украины. Единственный выход из ситуации - Путин должен уйти с нашей земли и оставить нас в покое», - заявил Порошенко.

По его словам, россияне держат наготове сотни самолетов и танков вблизи границы с Украиной.

«Наши требования хорошо известны, мы их сформулировали совместно с Францией и Германией. Мы призываем к соблюдению Минских соглашений, чтобы гарантировать постоянное прекращение огня. Призываем, чтобы «голубые каски» ООН, как миротворческие силы, заняли буферную зону в оккупированных регионах. Призываем к освобождению наших пленных», - сказал президент.

Он подчеркнул, что вместо того, чтобы положительно ответить на призывы Украины, Москва решила усилить напряжение.

«Впервые, со времен начала агрессии в 2014 году, российские солдаты, не скрываясь, действуют среди белого дня на наших захваченных территориях с целью аннексии всей территории Украины и разрушения всего государственного аппарата», - отметил Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблях, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".

28 ноября Путин заявил, что Порошенко организовал «провокацию» в Керченском проливе.

"Это, безусловно, провокация, организованная действующей властью, думаю, и президентом действующим, накануне президентских выборов в Украине в марте следующего года. Рейтинг действующего президента находится где-то на пятой строчке, и у него есть шансы не выйти во второй тур, поэтому нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов, прежде всего из оппозиции", - заявил Путин.

По словам президента РФ, в Азовском море произошел "пограничный инцидент - не более".