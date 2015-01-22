Премьер Турции не признает аннексию Крыма

"Территориальная целостность и суверенитет Украины важны не только для вас, но и для всего мира", — сказал премьер на встрече с президентом Украины Петром Порошенко.

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По словам Давутоглу, Украина и ее стабильность является ключевой для черноморского региона. Ахмет Давутоглу отметил, что вопрос Крыма нужно всегда держать в повестке дня, сообщает Росбалт.

Собеседники обсудили активизацию двустороннего сотрудничества, в частности в военно-технической сфере и энергетическом секторе. Турецкий премьер предложил Украине воспользоваться опытом реформ, которые его страна провела в 25 секторах экономики.

В свою очередь, Порошенко призвал к совместным усилиям в вопросах обеспечения региональной безопасности и выразил обеспокоенность состоянием соблюдения прав крымскотатарского народа.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Россия не выполнила данные Турции обещания касательно положения крымских татар, Речь идет об объявлении крымско-татарского языка официальным языком, предоставлении прав, которые ранее не предоставлялись Украиной, и назначении крымских татар в руководящие органы. Анкара планирует направить в Крым делегацию для изучения ситуации с правами крымских татар.

Он также отметил, что Турция прикладывает усилия для разрешения кризиса в Украине и налаживанию диалога между Москвой и Киевом. В Крыму проживают около 260 тысяч крымских татар.