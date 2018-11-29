Денисова требует от Москальковой проинформировать о месте пребывания пленных моряков

Информация относительно места содержания украинских пленников является противоречивой.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова требует от уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой предоставить информацию о местонахождении захваченных в плен украинских моряков.

Об этом Денисова написала в Facebook и разместила скан-копию обращения.

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«В связи с противоречивыми сообщениями о месте пребывания украинских военнопленных, обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием срочно проверить эту информацию и проинформировать меня в кратчайшие сроки», - отметила Денисова.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя.

После обстрелов и штурма российским спецназом в плен попали все 24 украинца, находившиеся на судах.

Все пленные украинцы были арестованы так называемым "судом" в Крыму. Их обвиняют в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

По информации адвоката Джемиля Темишева, всех пленных моряков вывезли из Крыма в московское СИЗО "Лефортово".

Вместе с тем заместитель Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз в Facebook написал, что все моряки находятся в СИЗО в Симферополе.

В то же время, источник в дипломатических кругах сообщил УНИАН, что Россия отказывается официально подтвердить факт перевозки пленных украинских моряков в Москву.