«Информационное сопротивление»: на участке Крымское – Славяносербск идут бои
На участке Крымское – Славяносербск идут бои между передовыми подразделениями украинских войск, обороняющими рубеж и плацдарм по реке Северский Донец, и пытающимися наступать формированиями боевиков и российских войск.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук.
По его словам, стороны активно обменивались артиллерийскими ударами. Отмечено широкое применение противником бронетехники и артиллерии - на участке между Новотошковским и Смелым действуют до 25 танков, до 40 единиц другой бронетехники, а также артиллерийская группа из 35 единиц артиллерии (включая 12 установок РСЗО БМ-21 «Град») российско-террористических войск.
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Противник в данном районе предпочитает действовать несколькими небольшими маневренными ударными группами, пытаясь обходить и блокировать позиции и блокпосты украинских войск.
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В свою очередь, украинские войска ведут весьма интенсивный заградительный артиллерийский огонь и отвечают короткими и мощными контратаками по пытающимся вклиниться группам противника.