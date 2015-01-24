Россия использует Донбасс как военный полигон - Горбулин

Россия использует конфликт на востоке Украины для испытаний нового оружия, отрабатывания новых тактических приемов ведения боевых действий и получения военными частями и подразделениями боевого опыта.

Об этом в статье для ZN.UA пишет советник президента Украины, директор Национального института стратегических исследований, академик НАН Украины, доктор технических наук, профессор Владимир Горбулин.

Он напоминает, что на Донбассе воевали силы спецназа почти из всех регионов России, по ротационной схеме в зоне конфликта действуют и подразделения воздушнодесантных войск, морской пехоты.

"Таким образом, Россия использует восточную Украину как большой полигон, на котором оттачивает на практике новые методы и средства ведения войны", - отмечает Горбулин.

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Кроме сугубо классических военных методов, Россия в рамках "гибридной войны" едва ли не впервые масштабно использовала концепцию "войны трех кварталов", отмечает эксперт. Суть концепции сводится к тому, что современный воин должен быть готов: в одном квартале - вести общевойсковой бой, во втором - осуществлять полицейские функции, в третьем - выполнять гуманитарные миссии, подчеркивает Горбулин.