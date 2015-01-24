Боевики захватили Красный Партизан - Тымчук

Террористы захватили Красный Партизан Донецкой области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук.

По его словам, ситуация в зоне конфликта на Донбассе продолжает оставаться крайне напряжённой. После неудачных штурмов и понесённых на участке Красногоровка – Авдеевка потерь командование российско-террористических войск перенесло усилия севернее этого участка, атаковав с рубежа Озеряновка – Михайловка в направлении на Троицкое. В результате боя противник продвинулся вперед и занял Красный Партизан, однако продвинуться до Троицкого не смог, попав под удар украинской артиллерии.

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Одновременно противник сосредотачивает силы в районе Ясиноватой. В данный район (между Ясиноватой и Пантилеймоновкой) прибыла тактическая группа российско-террористических войск (по предварительным данным - сводная БТГ с усиленной танковой ротой из состава одной из мотострелковых бригад Западного военного округа РФ). В составе тактической группы – до 25 боевых бронированных машин (ББМ, включая БТР-80 и БМП-2), а также двухбатарейный смешанный артиллерийский дивизион (6 гаубиц Д-30 и 6 установок РСЗО БМ-21 «Град»).