Россия отказалась освободить Савченко в сессии ПАСЕ

Об этом сказал докладчик Ассамблеи по России Андреас Гросс, который 23 января провел переговоры в Москве с председателем Государственной Думы России Сергеем Нарышкиным, сообщает "Голос Америки".

"После разговора с господином Нарышкиным мне стало ясно, что на освобождение Надежды Савченко нет шансов, пока расследование не установит, виновна она или нет", - сказал Андреас.

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Докладчик ПАСЕ сказал, что Нарышкин действительно думает, что есть признаки того, что Савченко участвовала в убийстве двух журналистов.

Напомним, 20 января председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Анн Брассер обратилась к Сергею Нарышкину с письмом, в котором просила его об освобождении Надежды Савченко "в соответствии с Минским Протоколом, по гуманитарным или иным основаниям".