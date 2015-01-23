Турчинов решил лететь в Польшу

Об этом сообщается на сайте СНБО.

"Турчинов провел встречу с послом Польши в Украине Генриком Литвином. Во время встречи стороны обсудили вопросы будущего визита секретаря СНБО Александра Турчинова в Республику Польша на будущей неделе", - говорится в сообщении.

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В ходе визита запланированы встречи Турчинова с президентом Республики Польша Брониславом Коморовским, министром национальной обороны Томашем Семоняком, министром иностранных дел Гжегожем Схетиной и руководителем Бюро национальной безопасности Республики Польша Станиславом Козеем.

По словам Турчинова, в ходе запланированного визита планируется обсудить вопросы комплексного военного сотрудничества в сфере безопасности и обороны, а также энергетические вопросы.

Пресс-служба Бюро национальной безопасности Польши (BBN) сообщила УНИАН сегодня, что в ходе визита Турчинова планируется подписать протокол о сотрудничестве между СНБОУ и BBN. Также главы ведомств в понедельник, 26 августа, планируют провести пресс-конференцию (в 13.30 по киевскому времени).

"Главной темой разговоров в Варшаве будет двустороннее сотрудничество в сфере безопасности", - отметила пресс-служба BBN.

По неофициальным данным, Турчинов в Польше может обсудить вопрос поставок в Украину военной техники и запчастей к ней.

Как сообщал УНИАН, представители польских властей неоднократно говорили, что Польша может поставлять в Украину разное вооружение, поскольку не существует никакого запрета на такие поставки, и только от украинской власти зависит вопрос покупки этой продукции. Одновременно стороны отказывались официально говорить о проектах, которые реализуются. По неофициальным данным, в прошлом году Украина уже закупила в Польше, в частности, беспилотники.