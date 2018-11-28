Споры между НАБУ и САП подрывают эффективность борьбы с коррупцией - cодокладчики ПАСЕ

Они напомнили, что с помощью только принятого законодательства побороть коррупцию не удастся.

Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы по мониторингу ситуации в Украине Джема Грозданова (Болгария) и Альфред Гир (Швейцария) заявили, что споры между Национальным антикоррупционным бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратурой подрывают эффективность борьбы с коррупцией.

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Об этом говорится в сообщении на сайте ПАСЕ.

В частности, говоря об усилиях Украины по борьбе с коррупцией, они выразили серьезное беспокойство, что конфликты между основными органами, которые созданы для борьбы с "широко распространенной коррупцией" в Украине, не прекратились либо не были урегулированы.

"По мнению содокладчиков, конфликты между руководством НАБУ, САП и НАПК, которые иногда приводят к открытой вражде и даже к саботажу работы друг друга, подрывают эффективность борьбы с коррупцией и должны быть урегулированы немедленно", - говорится в сообщении.

"Они призвали власти и другие заинтересованные стороны продемонстрировать надлежащую политическую волю, чтобы позволить этим институтам работать так, как предполагалось, и бороться с опасностью коррупции", - говорится в сообщении.

В этой связи содокладчики заявили, что коррупция не может быть побеждена только с помощью одного законодательства, поскольку это требует изменения поведения и настоящей воли, чтобы воплотить принятое законодательство.

Также они призвали окончательно и без промедления создать Высший антикоррупционный суд.