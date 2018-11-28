МинВОТ показало место захвата Россией украинских кораблей (карта)

Всего в плен были захвачены 24 украинские военнослужащие.

РФ атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря, то есть за пределами линии государственной границы Украины на море, которая временно не контролируется Украиной в результате оккупации территории АРК Крым.

Об этом свидетельствуют координаты пребывания военных судов “Бердянск”, Никополь” и “Яну Капу” в момент обстрела и задержания их военными подразделениями РФ, сообщает пресс-служба МинВОТ.

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"Согласно ст. 95 Конвенции по морскому праву, военные корабли пользуются в открытом море полным иммунитетом от юрисдикции какого-либо государства, кроме государства, под флагом которого они находятся", - отмечается в сообщении.

В МинВОТ напомнили, что согласно определению, которое содержится в Резолюции 3314 Генассамблеи ООН от 14 декабря 1974 года, нападение вооруженными силами одного государства на морские силы или флот другого государства является агрессией.

А задержанные украинские военнослужащие находятся под защитой Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года.

"Лица, которые организовали и совершили акт агрессии и вызывающе нарушают нормы международного гуманитарного права, должны помнить о неотвратимости наказания", - подчеркнули в МинВОТ.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

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В командовании ВМС подчеркнули, что о намерении осуществлять переход заранее была проинформирована российская сторона в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего он был разрушен. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив. Шесть украинских военнослужащих ранены, остальные члены экипажей попали в плен.