Опубликовано фото раненого Яроша

Дмитрий Ярош после ранения находится в больнице.

Фотографию руководителя Правого Сектора в госпитале выложил испанский журналист Пабло Гонсалес. Народный депутат Украины, лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош был ранен осколками «Града». У него диагностировали открытый оскольчатый перелом нижней трети плеча. Рука была поражена серьезно, ранение головы было легкое. По словам советника главы МВД Антона Геращенко, Ярошу сделали две операции.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter