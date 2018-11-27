Меркель в разговоре с Путиным о нападении России на украинские корабли призвала к диалогу

Стороны обговорили возможность обсуждения инцидента с участием российских и украинских экспертов по охране границы.

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с президентом России Владимиром Путиным нападение в Керченском проливе на украинские корабли.

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Об этом сообщил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, передает радио Свобода. Согласно сообщению, в ходе телефонного разговора, состоявшегося 26 ноября, канцлер «подчеркнула необходимость деэскалации и диалога».

«Стороны обговорили возможность обсуждения инцидента с участием российских и украинских экспертов по охране границы. Они договорились оставаться в тесном контакте», – говорится в сообщении.

В Кремле однако, сообщая об этом разговоре, подробно изложили позицию Путина, не вспомнив про слова Меркель. В частности, российский президент заявил о «серьезной озабоченности» введением военного положения в Украине. В сообщении инцидент в Керченском проливе назвали «провокационными действиями украинской стороны».

Как сообщал УНИАН, 25 ноября российские пограничники в Керченском проливе открыли огонь по украинским кораблям и захватили три корабля. Шесть украинских военных ранены, двое в тяжелом состоянии. (Россия заявляет, что оказала медицинскую помощь трем раненым, о других трех не вспоминала).