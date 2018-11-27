В Украине пока не ввели военное положение: закон еще не подписан

Закон должен быть опубликован в официальных изданиях и вступить в силу после подписей председателя Верховной Рады и президента Украины.

По состоянию на 12.00 закон, которым вводится в действие указ о введении военного положения в ряде регионов Украины, еще не подписан.

На официальном сайте Верховной Рады Украины сказано, что закон «Об утверждении Указа Президента Украины «О введении военного положения в Украине» (№ 9338) находится в статусе «готовится на подпись», то есть данный закон еще не подписан председателем Верховной Рады Андреем Парубием и не передан на подпись президенту Украины Петру Порошенко.

В то же время в тексте указа, который утверждается законом, говорится: «Ввести в Украине военное положение с 14 часов 00 минут 26 ноября 2018 года сроком на 30 суток до 14 часов 00 минут 26 декабря 2018 года». При этом «этот закон вступает в силу со дня его опубликования», а публикуется закон после подписей председателя парламента и президента Украины.

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Законом определено, что военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и во внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.

Сегодня газета «Урядовий кур‘єр» опубликовала текст указа президента Украины «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 «О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины, и введении военного положения в Украине». Заседание СНБО состоялось в ночь с 25 на 26 ноября.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября Верховная Рада утвердила указ президента о введении военного положения в ряде областей Украины на 30 дней. Дата введения военного положения не озвучивалась. За это решение проголосовали 276 народных депутатов из 330 зарегистрированных в сессионном зале. От «Блока Петра Порошенко» «за» проголосовали 120 депутатов, от «Народного фронта» - 64, от «Самомопомочи» - 23, от Радикальной партии - 16, от «Батькивщины» - 13, от группы «Воля народа» - 8, от группы «Видродження» - три. В то же время от «Оппозиционного блока» ни один депутат не поддержал этот закон.